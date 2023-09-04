جائزة المبدع الصغير.. الفائز في العزف: أتدرب 7 ساعات يوميا على البيانو

عبَّر مازن محمد علاء الدين، البالغ 10 سنوات، طالب في المعهد العالي للكونسرفتوار الفائز بجائزة المبدع الصغير في مجال العزف على البيانو، عن سعادته بالفوز بالجائزة والتكريم من الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

وتحدث مازن محمد، لـ«الوطن»، عن تجربته في المشاركة في الجائزة، والعزف على البيانو وطموحاته المستقبلية ودور الأسرة في تنمية موهبته، قائلا: قدمت في جائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها عن طريق الأون لاين.

الفائزة بجائزة المبدع الصغير: أحلم أن أكون أستاذ موسيقى مشهور في أكاديمية الفنون

وتابع: أنا أتدرب على الموسيقى من عمر سنتين بمساعدة بابا وماما، على أورج صغير في البداية، وحاليا أنا في الصف الرابع الابتدائي وأتدرب في الكونسرفتوار في أكاديمية الفنون، من 6- 7 ساعات يوميا، أحلم أن أكون أستاذ موسيقى مشهور في أكاديمية الفنون

وعبر مازن عن حبه للعزف قائلا: أنا أحب الموسيقى لأنها شىء مهم وعظيم في الحياة، الموسيقى تساعدني على التعبير عما أريد وأنفس عما بداخلي.

وشهد المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية اليوم حفل تكريم الفائزين بجائزة المبدع الصغير والتي تقدمها وزارة الثقافة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس.