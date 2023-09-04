الفائز بجائزة المبدع الصغير: صممت موقعا يقلل التلوث والزحام في المدارس

تحدث يوسف أحمد منصور، الطالب بالصف الثالث الإعدادي من محافظة الإسكندرية، الفائز بجائزة المبدع الصغير في دورتها الثالثة بمجال تصميم المواقع الإلكترونية، عن مشروعه الفائز، قائلا: «صممت موقع يخدم التحول الرقمي الذي تتجه إليه الدولة حاليا».

التطبيق الفائز يهدف إلى خدمة التربية والتعليم

وأضاف لـ«الوطن» أن فكرة التطبيق تقوم على جمع وتوفير جميع المسابقات المتاحة للطلاب في مجال التربية والتعليم؛ إذ يمكن للطالب الاشتراك في أي مسابقة متاحة عن طريق الموقع أونلاين.

وعن أهمية المشروع، أكد أنه يهدف إلى تيسير الاشتراك في المسابقات وتفادي الزحام في المدارس، وبالتالي يقلل التلوث ويساعد على التحول الرقمي، كما يمكن تطوير الفكرة وتنفيذها في أكثر من مجال والاستفادة من التطبيق في المستشفيات وغيرها من المنشآت والحجز أونلاين منعا للتكدس.

وعن بداية اهتمامه بهذا المجال، قال: «بدأت منذ 4 سنوات مع قسم الموهوبين في الإدارة، وتعلمت برمجة، وأحاول تخصيص وقت أتعلم فيه جديد كل يوم للإضافة إلى نفسي حتى أتمكن من حلمي بالعمل مهندس برمجيات أو في مجال له علاقة بالبرمجة»

يوسف: الجائزة تحفزني لتطوير نفسي

وتابع: «جائزة المبدع الصغير تمنحني التحفيز لأطور نفسي بشكل أكبر بحيث أنفذ مشروعات جديدة بتقنيات أفضل من المشروع الفائز لأتمكن من المشاركة في مرات قادمة، وتقدمت بالمشروع إلى وكيل أول وزارة التعليم بالإسكندرية، وناقش معي آلية عمل المشروع ووعدني بالمساعدة على تنفيذ المشروع».

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، كرمت اليوم الطالب يوسف أحمد منصور ضمن الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الثالثة 2023، والمقامة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، ونظمها المجلس الأعلى للثقافة.