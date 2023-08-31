تكريم الفائزين بجائزة المبدع الصغير الإثنين المقبل

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، حفل تكريم وتوزيع الجوائز على أطفال مصر المبدعين والفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الثالثة 2023، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر الاثنين المقبل، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

جائزة المبدع الصغير

وخصصت الدولة جائزة المبدع الصغير للأطفال والنشء، تعبيرًا عن اهتمام الدولة بهم ورعايتها لهم وتقديرًا منها لموهبتهم وإبداعاتهم.

الفائزون بجائزة المبدع الصغير

وبلغ عدد الأطفال الفائزين بالجائزة في دورتها الثالثة لهذا العام 32 طفلت من جميع المحافظات المصرية في مجالات الآداب - الفنون - الإبداع والابتكار»، من إجمالي عدد المتقدمين والذي بلغ 10068 طفلا بواقع 3480 من الذكور، و6588 من الإناث، حيث تقدم على الموقع الإلكتروني 9864 طفلا، في حين تقدم 204 طفل بأعمالهم يدويًا.

للتعرف على الفائزين من:

32 فائزا بجائزة الدولة للمبدع الصغير لعام 2023.. اعرف الأسماء