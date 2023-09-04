كليات ومعاهد متاحة لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني الشعبة العلمية

كليات ومعاهد متاحة لطلاب الدور الثاني بتنسيق الثانوية العامة 2023 علمي علوم، يبحث عنها أولياء الأمور بالتزامن مع تنسيق الدور الثاني وخلال السطور التالية تعرض «الوطن» الكليات والمعاهد المتاحة طبقا لتنسيق العام الماضي، في إطار ما تقدمه لمتابعتها من خدمات.

كليات ومعاهد للشعبة العلمية

- تربية رياضية - بنات المنيا.

- المعهد العالي للغات بأسوان.

- تربية نوعية موسيقية جامعة دمياط.

- آداب انتساب موجه بورسعيد.

- تربية نوعية فنيه كفر الشيخ.

- حقوق انتساب موجه أسيوط.

- المعهد العالي للعلوم الإدارية بالمنزلة.

- حقوق انتساب موجه القاهرة.

- معهد فني تمريض أورام القاهرة.

- المعهد الفندقي بالأقصر إيجوث.

- كلية تربية رياضية بنين الوادي الجديد.

- تربية رياضية بنين بأسوان.

- تربية نوعية فنية بأشمون.

- تربية نوعية فنية بالفيوم.

كليات ومعاهد متاحة لطلاب الدور الثاني بتنسيق الثانوية

وشملت أيضا الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدور الثاني بتنسيق الثانوية العامة 2023 علمي علوم الآتي:-

- معهد الإسكندرية العالي للإعلام بسموحة

- كلية التعليم الصناعي جامعة سوهاج

- تربية رياضية / بنات كفر الشيخ

- تربية رياضية بنات سوهاج

- معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية ش(نظم معلومات)

- آداب انتساب موجه الزقازيق

- تربية ش. طفولة العريش

- سياحة وفنادق الفيوم

- تربية رياضية /بنات قنا

- تربية موسيقية حلوان

- تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ

- المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات اللإدارية

- آداب انتساب موجه الإسكندرية

- المعهد العالي ترميم الآثار بأبي قير

- تربية نوعية فنيه أسيوط

- تربية رياضية بنين بني سويف

- تجارة انتساب موجه جامعة بورسعيد

- معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادي بمصروفات

- دار علوم انتساب موجه جامعة القاهرة

- آداب انتساب موجه جامعة دمياط

- العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

- خدمة اجتماعية حلوان

- تربية نوعية موسيقية المنصورة

- تربية طفولة الغردقة

- حقوق حلوان

- كلية الاقتصاد المنزلي بالعريش

- تجارة انتساب موجه طنطا

- تربية رياضية بنين المنيا

- تربية رياضية بنين المنصورة

- تربية رياضية بنات الإسكندرية

- تربية سوهاج/رياضة

- تربية طفولة أسوان

- المعهد العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

- كلية السياحة والفنادق بني سويف

- كلية العلوم الزراعية البيئية بالعريش

- تربية رياضية بنين جامعة السادات

- تربية رياضية بنين الإسكندرية

- معهد فني تمريض مستشفى تخصصي عين شمس

- المعهد العالي للخدمة اجتماعية المنصورة

- تربية نوعية بنها شعبة موسيقية

- آداب انتساب موجه سوهاج

- حقوق انتساب موجه قنا ج. الوادي

- تربية موسيقية حلوان

- العالي للعلوم الإدارية 6 أكتوبر

- آداب انتساب موجه العريش

- معهد عالي خدمة اجتماعية القاهرة بمصروفات

- خدمة اجتماعية أسيوط

- تربية نوعية فنية أسوان

- تربية رياضية بنين بورسعيد

- تربية نوعية بور سعيد

- تربية رياضية بنين أسيوط

- كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بني سويف