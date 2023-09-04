بالدرجات والمواد.. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

بعد اعتماد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة، توضح «الوطن» بالدرجات والمواد اعرف نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، كنوع من تقديم الخدمة لقرائها.

بالدرجات والمواد اعرف نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي بحثا مكثفا، عن كيفية التعرف بالدرجات والمواد على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، حيث يختلف نظام احتساب الدرجات في الدور الثاني عن الوضع والقواعد في الدور الأول.

ويخضع لامتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة، الطلاب الذين لم يتمكنوا من الحصول على نسبة 50% من إجمالي مجموع درجات المادة المقررة عليهم، بما فيها المواد غير المضافة للمجموع.

احتساب 50% من إجمالي الدرجة الكلية

ويستطيع طلاب الثانوية العامة، التعرف مصيرهم في النجاح أو الرسوب بالدرجات والمواد الحاصلين عليها في نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، حيث يعتبر ناجحا في هذا الدور كل طالب يتجاوز مجموع درجاته 50% من إجمالي الدرجة الكلية للمادة الراسب فيها في الدور الأول.

وتنص قواعد شهادة الثانوية العامة، على أن الطالب يخوض امتحانات الدور الثاني حال رسوبه في مادتين مقررتين فقط، أما إذا رسب في أكثر من مادتين فليس له الحق في خوض امتحانات الدور الثاني لنفس العام الدراسي، وله أن يؤدي امتحانات الدور الأول في العام التالي، في نفس المادتين فقط، وله الحق أن يحصل على جميع الدرجات التي يحققها في المادة دون حد أقصى.

أما الطالب الذي يخوض امتحانات الدور الثاني، فلن يحصل سوى على درجات الـ50% من إجمالي الدرجة الكلية للمادتين الممتحن فيهما، حتى لو تمكن من إجابة جميع الأسئلة.

ومن قواعد امتحانات الثانوية العامة، إضافة الدرجات التي حصل عليها الطالب الممتحن في الدور الثاني إلى مجموعه الكلي، لتكون هي نتيجته الرسمية في شهادة الثانوية العامة التي سيحصل بموجبها على بطاقة الترشيح من مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي.