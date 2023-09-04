يتطلع طلاب الثانوية العامة لمعرفة رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني برقم الجلوس في محافظة الدقهلية، بعد اعتمادها من وزارة التربية والتعليم بنسبة نجاح بنسبة 89.04%.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني برقم الجلوس بمحافظة الدقهلية

وحددت وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني برقم الجلوس محافظة الدقهلية من هنا، ويجري إتاحة النتيجة أمام الطلاب من هنا من خلال موقع الوطن رابط محدد للنتيجة.

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

وأعلنت وزارة التربية والتعليم بإعلان عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 119 ألفا و348 طالبا، حضر منهم 119 ألفا و271 طالبا، وحددت عدد الناجحين 106 آلاف و194 طالبا بنسبة 89.04%، بعد اعتمادها اليوم.

ويجري التقديم إلى تظلمات نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني، إذ يجري بدء تلقي طلبات التظلمات من نتيجة الامتحان الدور الثاني، اعتبارا من غد الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023، لمدة أسبوع.

ويترقب الطلاب معرفة موعد فتح باب التنسيق للطلاب الناجحين في الدور الثاني بعد اعلان النتيجة اليوم من قبل وزارة التربية والتعليم.