كليات ومعاهد متاحة لطلاب الدور الثاني في تنسيق الثانوية العامة 2023 «أدبي»

يترقب طلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية عقب ظهور النتيجة معرفة الكليات والمعاهد المتاحة أمامهم، ليتمكنوا من اختيار الكلية أو المعهد المناسب لهم.

كليات ومعاهد متاحة لطلاب الدور الثاني بتنسيق الثانوية العامة 2023 أدبي

وتنشر «الوطن» في إطار خدماتها المتعددة لمتابعيها خريطة كليات ومعاهد متاحة لطلاب الدور الثاني بتنسيق الثانوية العامة 2023 أدبي وفقا لتنسيق العام الماضي، وهي كالتالي:

تنسيق تربية نوعية جنوب الوادي 227

تنسيق المعهد العالي للدراسات النوعية واللغات جيزة 226

تنسيق المعهد الفني للفنادق بورسعيد 226

تنسيق المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا 226

تنسيق معهد أكتوبر العالى للهندسة 226

تنسيق معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات 226

تنسيق المعهد العالي خدمة اجتماعية المنصورة 225

تنسيق المعهد العالي للغات بالمنصورة 225

تنسيق كلية تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد225

تنسيق كلية تربية رياضية بنين السويس225

تنسيق المعهد الفنى بقنا 224

تنسيق المعهد الفني للفنادق قنا 224

تنسيق المعهد العالى للعلوم الإدارية بسوهاج 224

تنسيق كلية تربية رياضية بنات الزقازيق 224

تنسيق كلية تربية رياضية بنين جامعة المنيا 224

تنسيق كلية تربية نوعية موسيقية جامعة المنصورة 224

تنسيق كلية تربية نوعية موسيقية جامعة المنوفية 224

تنسيق المرحلة الثالثة بالثانوية العامة

ويمكن للطلاب بالدور الثاني للثانوية العامة التقديم على كليات ومعاهد متاحة لطلاب الدور الثاني بتنسيق الثانوية العامة 2023 أدبي، بالمرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة وفقا لمجموع كل منهم.