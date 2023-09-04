كليات ومعاهد متاحة لطلاب الدور الثاني في تنسيق الثانوية العامة 2023 «أدبي»
كتب:
شيماء دراز
04:04 م | الإثنين 04 سبتمبر 2023
كليات متاحة لطلاب الثانوية العامة الدور الثانى أدبي
يترقب طلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية عقب ظهور النتيجة معرفة الكليات والمعاهد المتاحة أمامهم، ليتمكنوا من اختيار الكلية أو المعهد المناسب لهم.
كليات ومعاهد متاحة لطلاب الدور الثاني بتنسيق الثانوية العامة 2023 أدبي
وتنشر «الوطن» في إطار خدماتها المتعددة لمتابعيها خريطة كليات ومعاهد متاحة لطلاب الدور الثاني بتنسيق الثانوية العامة 2023 أدبي وفقا لتنسيق العام الماضي، وهي كالتالي:
تنسيق تربية نوعية جنوب الوادي 227
تنسيق المعهد العالي للدراسات النوعية واللغات جيزة 226
تنسيق المعهد الفني للفنادق بورسعيد 226
تنسيق المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا 226
تنسيق معهد أكتوبر العالى للهندسة 226
تنسيق معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات 226
تنسيق المعهد العالي خدمة اجتماعية المنصورة 225
تنسيق المعهد العالي للغات بالمنصورة 225
تنسيق كلية تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد225
تنسيق كلية تربية رياضية بنين السويس225
تنسيق المعهد الفنى بقنا 224
تنسيق المعهد الفني للفنادق قنا 224
تنسيق المعهد العالى للعلوم الإدارية بسوهاج 224
تنسيق كلية تربية رياضية بنات الزقازيق 224
تنسيق كلية تربية رياضية بنين جامعة المنيا 224
تنسيق كلية تربية نوعية موسيقية جامعة المنصورة 224
تنسيق كلية تربية نوعية موسيقية جامعة المنوفية 224
تنسيق المرحلة الثالثة بالثانوية العامة
ويمكن للطلاب بالدور الثاني للثانوية العامة التقديم على كليات ومعاهد متاحة لطلاب الدور الثاني بتنسيق الثانوية العامة 2023 أدبي، بالمرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة وفقا لمجموع كل منهم.