«المصريين الأحرار»: تفعيل توصيات الحوار الوطني يسهم في تعزيز التنمية

قال إسلام الغزولي، نائب رئيس حزب «المصريين الأحرار»، إن الحزب قدم كل الأطروحات الخاصة بتفعيل التوصيات التي خرجت عن الحوار الوطني وتطبيقها على أرض الواقع، من أجل الإسهام في تعزيز التنمية الوطنية، موضحا رؤية الحزب للنظام الانتخابي، إذ تتضمن فكرة الدمج بين النظام الانتخابي، القائم على القائمة النسبية مع القائمة المطلقة لحماية حقوق الطوائف ذات الحماية الدستورية كالشباب والمرأة والمسيحين.

الاندماج بين الأحزاب

وأضاف «الغزولي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن القائمة النسبية من مصلحة الأحزاب الصغيرة، مشيرا إلى أن حزب المصريين الأحرار يرفض فكرة الإندماج بين الأحزاب، ويشير إلى ضرورة النظر في الأحزاب القائمة الآن والتحقق من كونها مستوفية كل الشروط المطلوبة، من حيث عدد العضويات المحددة للحزب والمقرات الخاصة بها متواجدة فعليا أم لا، فضلا عن النشاط الخاص بها على أرض الواقع، وغيرهم، موضحا أن عدد الأحزاب السياسية في مصر يتجاوز 100 حزب.

رؤية الحزب في قرار الدمج

وتابع بأنه «لابد من تطبيق الشروط سالفة الذكر الخاصة بإنشاء الأحزاب على كل الأحزاب القائمة، إذ إن الحزب يرى أهمية إعطاء مهلة للأحزاب من أجل توفيق أوضاعها وتبلغ عام، قبل إتخاذ قرار الدمج أو الشطب وهكذا».