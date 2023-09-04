تدريب خاص لأطفال التوحد في تنس الطاولة بـ«رياضة كفر الشيخ»

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تدريبا خاصا لأطفال التوحد في لعبة تنس الطاولة ضمن فعاليات مبادرة «نتوحد من أجلهم»، بمركز كفر الشيخ، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، بهدف دمج الأطفال المصابة بالتوحد مع المجتمع بطرق علمية حديثة تعتمد على ممارسة الرياضة في أماكن مفتوحة تضمن التكيف مع البيئة الخارجية والتعامل مع الآخرين، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

يوم رياضي لذوي الهمم

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، أنّ لقاء تنس الطاولة كان بمركز شباب كفر الشيخ، تتضمن المبادرة عددًا من الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية بإشراف نخبة من المدربين المتخصصين وفقًا للخطة التدريبية الموضوعة بمتابعة من المديرية؛ لتدريب وتنمية المواهب الرياضية لذوي القدرات والهمم، ورعايتهم واكتشاف مواهبهم في مختلف الألعاب الرياضية.

برامج مستمرة وفعاليات

تتجدد فعاليات المبادرة بمركز أطفال التوحد تحت شعار «نتوحد معهم»، وتنفذه إدارة التنمية الرياضية في المديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بإشراف الدكتورة سونيا عبدالوهاب، رئيس الإدارة المركزية، الدكتورة غادة جمال، ومدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية وبإشراف عبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية، الدكتور مصطفى الحلو منسق مكتب قادرون باختلاف بالمديرية.