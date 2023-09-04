حمزة نمرة الأكثر استماعا على أنغامي بـ«رياح الحياة»

احتفل الفنان حمزة نمرة عبر ستوري حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بتصدر أغنية رياح الحياة قائمة الأعلى استماعا بتطبيق أنغامي لهذا الأسبوع.

أغنية رياح الحياة تحقق مشاهدات عالية على يوتيوب

وحقق حمزة نمرة نجاحا كبيرا بأغنية «رياح الحياة» التي حققت مشاهدات عالية على اليوتيوب وهي من كلمات محمد فاروق، وألحان حمزة نمرة، وتوزيع وميكساج كريم عبدالوهاب، وجيتار مصطفى أصلان، وباص جيتار أحمد رجب، وناي وكولة صالح يورتاش، وتنفيذ وتريات أحمد عاطف.

كما احتفل حمزة نمرة بعد أسبوع من طرح أغنية رياح الحياة بحصولها على المركز الأول في توب الأغاني العربية لهذا الأسبوع علي أنغامي.