حمزة نمرة يحقق أول مليون مشاهدة لأغنية «مرايات» على «يوتيوب»

حقق الفنان حمزة بأغنيته الجديدة مرايات والتي طرحها منذ 4 أيام عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» أول مليون مشاهدة.

أغنية مرايات من كلمات محمود فاروق، ألحان حمزة نمرة، توزيع وميكساج أندريه مينا، جيتار حمزة نمرة، وتريات ستيف تورنر،حمزة نمرة يروج لاغنية مرايات.

واعلن حمزة نمرة منذ ايام عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام عن طرح اغنية مرايات بنشر البوستر الدعائي للاغنية معلقا:مرايات دلوقتي على اليوتيوب و اسمعوها على كل المنصات الموسيقية.

أغنية رياح الحياة

احتفل الفنان حمزة نمرة منذ أيام مع جمهوره، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» بحصول أغنية رياح الحياة المركز الأول في توب الأغاني العربية لهذا الأسبوع على أنغامي.

أغنية «رياح الحياة» حققت مؤخرا أعلى نسب مشاهدات على «يوتيوب» وهي من كلمات محمد فاروق، وألحان حمزة نمرة، وتوزيع وميكساج كريم عبدالوهاب، وجيتار مصطفى أصلان، وباص جيتار أحمد رجب، وناي وكولة صالح يورتاش، وتنفيذ وتريات أحمد عاطف. حمزة نمرة عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام،عن طرح اغنيته الجديدة مرايات.

ونشر حمزة نمرة البوستر الدعائي للأغنية معلقا: مرايات دلوقتي على اليوتيوب واسمعوها على كل المنصات الموسيقية.

وحقق حمزة نمرة مؤخرا نجاحًا كبيرًا بأغنية «رياح الحياة» وهي إحدى أغاني ألبومه الجديد رايق وهي من كلمات محمد فاروق، وألحان حمزة نمرة، وتوزيع وميكساج كريم عبدالوهاب، وجيتار مصطفى أصلان، وباص جيتار أحمد رجب، وناي وكولة صالح يورتاش، وتنفيذ وتريات أحمد عاطف.