نقيب الفلاحين: استمرار تراجع أسعار الأرز بالأسواق بسبب بدء موسم الحصاد

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين إن أسعار الأرز تشهد الفترة الحالية، تراجعا مستمرا في الأسواق المصرية، حيث يرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى بدء موسم حصاد الأرز في شهر أغسطس الماضي، متوقعا مزيدا من التراجع خلال شهر سبتمبر الجاري.

تراجع أسعار الأرز 1000 جنيه

وأضاف «أبو صدام» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن كافة أنواع الأرز متوفرة الفترة الحالية في الأسواق المصرية في ظل إقبال المواطنين على الشراء كما أزاد الأقبال على الشراء حاليا تزامناً مع استمرار هبوط الأسعار، حيث تراجع سعر طن أرز الشعير 1000 جنيه خلال أسبوع.

وتابع أن أسعار الأرز تختلف حسب كل منطقة والنوع والمتجر الذي يفضل المواطن الشراء منه، موضحا أن مصر لديها مخزون استراتيجي وفير يكفيها لمدة عام، مطالبا الأهالي بعدم شراء كميات كبيرة من الأرز وتخزينها استغلالا لانخفاض الأسعار حاليا.

أسعار الأرز في مصر

وأوضح نقيب الفلاحين أن سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة يسجل 11200 جنيه كما يبلغ سعر الأرز عريض الحبة 12300 جنيه وبالنسبة لسعر طن الأرز البلدي يبلغ 18900 جنيه، وعن سعر كيلو الأرز في الأسواق المصرية يتراوح ما بين 19 و22 جينها.