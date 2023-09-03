استقرار سعر الأرز الشعير اليوم.. والكيلو بـ19 جنيها

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات إن سعر الأرز الشعير اليوم في الأسواق المصرية يشهد استقراراً ملحوظاً في ظل استمرار إقبال المواطنين على الشراء.

سعر الأرز الشعير اليوم

وأضاف رجب في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن سعر الأرز الشعير اليوم يبلغ 12600 جنيه بالنسبة لطن الأرز رفيع الحبة أما طن أرز الشعير عريض الحية يسجل 13500 جنيه فيما وصل سعر طن الأرز البلدي إلي 21200 جنيه وبالنسبة لسعر كيلو الأرز يتراوح في الأسواق ما بين 19 و22 جنيها.

توقعات أسعار الأرز في الفترة المقبلة

وأوضح رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات أن الأسواق المصرية غنية الفترة الحالية بكميات كبيرة من الأرز ويرجع سبب ذلك إلى بدأ موسم حصاد الأرز منتصف شهر أغسطس الماضي كما أن هناك توقعات بانخفاض جديد للأسعار خلال الفترة المقبلة.