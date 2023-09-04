نقيب الفلاحين: انخفاض أسعار الأرز.. الكيلو بـ22 جنيها

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إنَّ أسعار الأزر لازالت تواصل الانخفاض، إذ بلغ سعر الكيلو حالياً في الأسواق 22 جنيهًا بعد ارتفاع بلغ العام الماضي 27 جنيهًا للكيلو.

طن الأرز الشعير رفيع الحبة انخفض إلى 11200 جنيه

وتابع أنَّ طن الأرز الشعير رفيع الحبة انخفض إلى 11200 جنيه وعريض الحبة انخفض إلى 12300 جنيه بانخفاض نحو 1000 جنيه للطن في غضون شهر، فيما يباع طن الأرز الأبيض البلدي عريض الحبه بـ18900 جنيه و رفيع الحبه بـ 17800 جنيه للطن بانخفاض نحو 1000 جنيه في الطن.

وأشار إلى أنَّ متوسط سعر كيلو الأرز للمستهلك بلغ سعره 22 جنيهًا بانخفاض 6 جنيهات للكيلو، متوقعاً مزيدا من الانخفاض في أسعار الأرز الأيام المقبلة ليصل سعر طن الأرز الشعير إلى 10 آلاف جنيه، ويصل سعر أجود أنواع الأرز الأبيض إلى 20 جنيهًا للكيلو.

التغيرات المناخية تتسبب في انخفاض درجات الحرارة

وعن أسعار الطماطم، لفت نقيب الفلاحين إلى أنَّ كيلو الطماطم يباع حالياً عند باعة التجزئة بـ20 جنيهًا بزيادة نحو 5 جنيهات عن أسعاره، وأن ارتفاع أسعار الطماطم يعود للتأثير السلبي للتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة مما أثر علي الإنتاجية في الوقت الذي تأخر فيه إنتاج عروة الطماطم بالصعيد بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وضعف نمو الشتلات وقلة عقد الازهار، إذ كانت الطماطم تباع في سوق الجملة من شهر بأسعار تتراوح من 6 الـ8 جنيهات، وتباع حاليًا بأسواق الجملة من 8 إلى 9 جنيهات، ووصلت عند باعة التجزئة من شهر مضي إلى 15 جنيهًا فيما وصلت حاليًا إلى 20 جنيهًا.