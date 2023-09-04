سعر الذهب عيار 21 الآن في الصاغة.. انخفاض ملحوظ بسبب «المصايف»

يتجه عدد كبير من المواطنين لمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي، إذ يُعد إحدى أبرز طرق ادخار الأموال، لذا يهتم كثيرون بمعرفة سعر الذهب عيار 21 الآن في الصاغة، لأنه الأكثر تداولا بين المواطنين.

وتستعرض «الوطن» سعر الذهب عيار 21 الآن في الصاغة، حسب آخر تحديث كشفته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن 2215 جنيهاً للشراء، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية، ويعد هذا العيار الأكثر انتشاراً في مصر بين المواطنين لكثير من الأسباب التي تجعله مفضلا، منها احتوائه على كمية أكبر من الذهب مقارنة بالمعادن الأخرى الممتزجة به، كما أنه أقل من حيث سعر المصنعية مقارنة بعيار 18.

ويسجل سعر جرام الذهب عيار 24 2531 جنيهاً للشراء، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية، وهو العيار الأكثر نقاءً.

سعر جرام الذهب عيار 18

ويسجل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن 1899 جنيهاً للشراء، فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الآن 1477 جنيها للشراء، أما سعر جرام الذهب عيار 22 فسجل 2320 جنيهاً للشراء، وذلك قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

ويسجل سعر الجنيه الذهب الآن 17 ألفا و720 جنيهاً للشراء، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية، وهو الذي يزن 8 جرامات من عيار 21.

ومن جانبه، قال نادي نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب بالغرف التجارية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الفترة الماضية شهدت انخفاضا كبيرا بسبب اتجاه الكثير من المواطنين للذهاب للمصايف، ما قلل الطلب على الذهب وزادت المعروضات منه وهو ما أثر على السعر.