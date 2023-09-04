«مؤسسة أبو العينين»: تصديق الرئيس على قانون التحالف الوطني يوم تاريخي

علقت سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصديق على قانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، معقبة: «النهاردة يوم تاريخي بقرار الرئيس السيسي».

وقالت «أبو العينين» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن مؤسسة أبو العينين منذ 40 عاما وتقدم خدماتها للمجتمع في كافة القطاعات، دون تلقي أي تبرعات.

مؤسسة أبو العينين

وتابعت، بأن مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي، أثبتت نجاحها للرئيس السيسي، كما أن مؤسسة أبو العينين، تطلق العديد من المبادرات الصحية في المحافظات، وتقدم الخدمات العلاجية للمواطنين الأولى بالرعاية، والمؤسسة تعمل على مدار 24 ساعة.

دور مؤسسة أبو العينين الخيرية

وأوضحت «أبو العينين»، أن مبادرة «كتف في كتف» أثبتت نجاح مؤسسات الخيرية وتكاتفها، لافتة إلى ان مصر ستظل بخير رغم أنف الحاسدين.

وأكملت: «هناك توجيهات من النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب بتسخير كافة الموارد للمؤسسة وتلبية نداء الرئيس السيسي، وتقديم العمل الخيري في كافة القطاعات بجميع المحافظات، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي يعمل على مدار 24 ساعة بعقله وقلبه»، معقبة: «مصر ستبقى أم الدنيا».