الكشف على 1048 مواطنا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ

اختتمت القافلة الطبية المجانية التي نظمتها إدارة القوافل الطبية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، أعمالها بقرية الخاشعة التابعة لمركز بلطيم، على مدار يومين متتاليين، لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية والقرى المجاورة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إقبال كبير من الأهالي على القافلة الطبية

وأكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّ القافلة الطبية شهدت إقبالاً كبيرًا من أهالي قرية الخاشعة والقرى المجاورة بمركز بلطيم، وشملت عدة تخصصات طبية «الباطنة، والأطفال، وتنظيم الأسرة، والعظام، والجلدية، والنساء، والرمد، والجراحة العامة، والأنف والأذن»، بجانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضحت أنّ القافلة وقعت الكشف الطبي على 1048 مترددًا، وخضع 75 مواطناً للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وجرى عمل تحاليل طبية لـ195 حالة، وأشعة لـ50 حالة، وصرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصةً فيروس كورونا المستجد، وانتفع بها 636 مواطنًا.

استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة

وأشارت وكيل وزارة الصحة إلى أنه جرى أيضًا تقديم خدمات التقارير الطبية لعدد 8 مرضى، والتحويل لأقرب مستشفى لعدد 13 مريضًا لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مقدمًا الشكر لكلٍ من الإدارة الصحية ببلطيم، وإدارة مستشفى برج البرلس المركزي، والوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، وغرفة العمليات بديوان عام محافظة كفر الشيخ.