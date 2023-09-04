بدء حصاد الذرة الشامية والصفراء في كفر الشيخ.. «الخير مالي الغطيان»

مع بداية موسم حصاد الذرة الشامية والصفراء في محافظة كفر الشيخ، يعم الخير الكثير، إذ يُحقق الفدان الواحد إنتاجية فائقة للغاية خلال موسم الحصاد الحالي 2023، والتي تصل إلى أكثر من 36 إردب ذرة، وسط فرحة عارمة وكبيرة للمزارعين بالحقول جراء تلك الإنتاجية.

بدء حصاد 68 ألف فدان ذرة في كفر الشيخ

وأكد المهندس عبدالفتاح سليم، مدير إدارة إرشاد بمديرية الزراعة في كفر الشيخ، لـ«الوطن »، أنّ إنتاجية محصول الذرة الشامية هذا العام ممتازة للغاية إذ يُحقّق الفدان الواحد أكثر من 36 إردب ذرة، وهو أمر يجعل المزارعين في فرح وسرور كبير.

إحصائية علمية الإنتاجية الذرة

وأضاف مسعد محمد بالمنطقة الإحصائية في مديرية الزراعة بالإقليم، إننا نحصر الذرة طبقًا لعدد الأعوام، ليتم احتساب إنتاجية فدان الذرة والتي تبلغ نحو 36 إردبًا.

عام حصاد وافر

ويقول الحاج رجب فتحي، مزارع من مركز قلين بكفر الشيخ، إنّه يزرع الأرض في شهر مايو، بنحو 10 كيلو ذرة للفدان، ثم يرون الحقل بـ8 ريات، ويكون ري الأرض كل 15 يوما.

فطير ذرة وعيش الهنا

وتقول سامية علي مزارعة من مركز قلين ، الخير هل ومع موسم حصاد الذرة الشامية ، والصفراء ، «ال بتعمر بيوتنا » ، وتبدأ رحلتنا في عمل فطير مشلتت من الذرة ، وعيش ، وقبوري ، خير يرجعنا لايام زمان .

الذرة الشامية تحقق أرباحا كبيرا

يشار إلى أنّ أسعار الذرة الشامية تتراوح بين 12400 حتى 12700 جنيه للطن.