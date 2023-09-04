توافد جماهيري كبير على حفل المنشد ياسين التهامي بمحكي القلعة

بدأ منذ قليل توافد الجماهير على قلعة صلاح الدين لحضور حفل المنشد ياسين التهامي ضمن فعاليات الليلة العاشرة لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

وشهدت فعاليات الليالي الأولى من المهرجان حضورا جماهيريا كبيرا، حيث شارك فيها الفنان مدحت صالح، والفنانة السورية فايا يونان، الفنان هاني شاكر وهشام عباس وأجمد جمال ومصطفى حجاج وفريق وسط البلد، والمنشدان ياسين التهامي وأحمد العمري في مهرجان القلعة 31.

مهرجان القلعة

ويقام مساء اليوم الاثنين 4 سبتمبر، حفلين متتاليين على مسرح المحكى في اطار فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

سيبدأ الحفل في الثامنة يقدم المنشد أحمد العمري مجموعة من الابتهالات والأناشيد الدينية منها «رباه يامن أناجى، قلبي يحدثني بأنك متلفى، زدني بفرط الحب، صلاة من الرحمن، البردة، ياحبيب الله، تملكتم عقلي، صلي يارب وسلم، مولاي إني ببابك، قمر، المسك فاح وغيرها الى جانب عدد من مؤلفات التراث الديني التي تتناول شمائل النبي الكريم».

وفى العاشرة مساءً يقدم شيخ المنشدين ياسين التهامي مختارات من اشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية التي نجح من خلالها في تحقيق انتشاراً واسعا وقاعدة جماهيرية كبيرة.