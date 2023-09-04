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ناقد فني: مهرجان القلعة في دورته الحالية متنوع وجمع كل العرب

كتب:

محمد عزالدين
12:43 ص | الإثنين 04 سبتمبر 2023
مهرجان القلعة

مهرجان القلعة

قال الكاتب الصحفي أشرف شرف، الناقد الفني، إن مهرجان القلعة هذا العام متنوع للغاية، والغناء المصري سواء في بيروت أو في جدة أو العالم علمين موجود، كما أنه أيضا موجود في مهرجان القلعة يجمع العرب فأمس كانت ليلة أردنية ولبنانية وأمس ليلة تونسية.

«شرف»: وليد توفيق أشاد بمصر في حفله بمهرجان العلمين 

وأضاف «شرف»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «ملعب الفن» على راديو «أون سبورت إف إم»، ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، أن حفل وليد توفيق تحدث فيها عن علاقته بمصر خاصة أن بدايته الفنية كانت هنا، كما غنا بتفاعل كبير، كما أحيت الأحد الفنانة التونسية غالية بن علي حفلا في المهرجان.

مهرجان العلمين بدأ كبيرا

ولفت إلى أن فعاليات المهرجان مختلفة وبدأ كبيرا مع الفنان مدحت صالح والموسيقار عمر خيرت، «ليلة اليوم الاثنين عظيمة حيث سيقيم الشيخ ياسين التهامي، والثلاثاء تحيي الفنانة اللبنانية عبير نعمة والفنان محمد محسن، والأربعاء الفنانة نسمة محجوب، والفنانة لينا شماميان، وسيختم المهرجان بحفل الفنان عمر خيرت.. الغنا مصري».

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