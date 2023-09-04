قانوني يشرح معنى «المشاهرة» في عقد الإيجار القديم.. هل تمنع طرد المستأجر؟

قانون الإيجار القديم، من أكثر القوانين التي تشغل بال قطاع كبير من المواطنين، سواء كانوا ملاكا أو حتى مستأجرين، إذ يلقى البعض أيضا لغطا بشأن معنى «المشاهرة» في عقد الإيجار القديم.

وعن المعنى القانوني لمصطلح «مشاهرة» في ظل قانون الإيجارات الجديد، قال المحامي محرم لاشين، إن المصطلح يعني أن مدة العقد شهر واحد، وبعده يكون المستأجر ملتزم برد العين «المكان المؤجر» عقب الانتهاء من الشهر، أما في قانون الإيجار القديم فيعني المصطلح نفسه أن يكون العقد مستمرًا بدون تحديد مدة انقضاء له.

معنى «المشاهرة» في القانون المدني

ونصت المادة رقم 558 من القانون المدني، أن «الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بأن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم»، بينما تنص فقرة «أ» من المادة رقم 598 من القانون المدني على أنه: «ينتهى عقد الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد».

وعلى الرغم من ذلك تختلف معنى كلمة «مشاهرة» باختلاف تاريخ التعاقد، وإذا ما كان أبرم في ظل قانون الإيجار القديم أم في ظل قانون الإيجارات الجديد.

كلمة «مشاهرة» في القانون الجديد

المحامي محرم لاشين، أوضح أن مدلول كلمة «مشاهرة» في القانون الجديد أو المدني، طبقا لنص المادة 563 من القانون، تعني المدة المحددة لدفع القيمة الإيجارية، وهي في القانون الجديد تكون شهرا.

وأضاف «لاشين» في مقطع فيديو نشره عبر قناته على «يوتيوب»، أن كلمة «مشاهرة» في قانون الإيجار القديم أو القانون الاستثنائي، تعني أن العقد مؤبد أو مفتوح.

وأوضح، أنه في هذه الحالة يتم إرسال إنذار قبل نهاية النصف الأول من الشهر؛ لإعلان المستأجر بعد الرغبة في تجديد العقد، حتى يتم الإخلاء الفوري، ويحق ابتداءا من الشهر الثاني رفع دعوى انتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته، طبقا لنص المادة 563 من القانون المدني.

وأشار، إلى أن ما يحدد أي التعريفين لكلمة «مشاهرة» هى التي في العقد نفسه، أن يعرف صاحبه أولا إلى أي قانون يخضع العقد الذي معه، وذلك عن طريق النظر إلى تاريخ تحرير العقد، فإذا كان قبل 1 فبراير 1996 يعني أن العقد يخضع لقانون الإيجار القديم، بينما إذا تم تحرير بعد ذلك يخضع العقد للقانون المدني.