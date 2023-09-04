وليد توفيق يصل نقابة الموسيقيين استعدادا لتكريمه

وصل منذ قليل الفنان وليد توفيق إلى نقابة المهن الموسيقية، لتكريمه من قبل مصطفي كامل، نقيب المهن الموسيقية، تقديرا لمشواره الفني الكبير.

حفل تكريم وليد توفيق

وكان طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، قال إن الحفل يقام تكريما وتقديرا لمشوار الفنان الكبير وليد توفيق الفني، مضيفا أن وليد أثرى الحركة الموسيقية والغنائية العربية بأعماله الناجحة.

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية بمصر تكن كل التقدير والاحترام لكل فنان مصري وعربي قدم مشوارا ساميا على المستويين الفني والأخلاقي.