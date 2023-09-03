وليد توفيق يُسحر المصريين في أولى مشاركاته بمهرجان القلعة

فى ليلة بديعة من ليالى الدورة الـ31 لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء، أحيا النجم اللبنانى وليد توفيق حفلاً غنائياً كبيراً، على مسرح قلعة صلاح الدين، فى أولى مشاركاته الغنائية بالمهرجان الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

صعد «توفيق» للمسرح على نغمات أغنيته الشهيرة «محلاها السمرة»، وأتبعها بتقديم عدد من أهم وأشهر أغنياته منها: «سنة وسنتين»، وأغنيته الجديدة «أصحاب السعادة»، و«وحدك حبيبى»، و«على كوبرى 6 أكتوبر»، و«تيجى نقسم القمر»، و«يا عسل»، و«أبوكى مين يا صبية»، و«إيه العظمة دى كلها»، و«انزل يا جميل»، و«مصر يا نور العين»، و«على دقة قلبى»، و«بهية»، و«بحبك يا لبنان»، و«عشقك عذاب».

ووجه «توفيق» رسالة لجمهور الحفل قائلاً: «انتو عظمة على عظمة، وحشتنى مصر، سنين بعدتنا عن بعض بسبب كورونا». حيث استقبله الجمهور بالزغاريد، بينما هتف الجمهور للفنان وليد توفيق قائلين: «يا وليد يا أبهة إيه العظمة دى كلها»، وشهد الحفل ظهور أعلام مصر ولبنان التى زينت أرجاء الحفل.

وقبل الحفل قدم الفنان وليد توفيق لفتة إنسانية حينما تقابل مع أحد الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة، وقام بالتصوير معه، وتلبية طلبه بحضور حفله بالقلعة.

وقبل وصلة وليد توفيق الغنائية، قام كورال كلية التربية الموسيقية «صوت العاصمة» بجولة بين مؤلفات زمن الفن الجميل، ونال الإعجاب والاستحسان، حيث تغنى بـ«ميدلى» فريد الأطرش، تلات سلامات، عنابى، موشح لما بدا يتثنى، لولا الملامة، وحياتك يا حبيبى، وموشح أيها الساقى، ومن حبى فيك يا جارى، وميدلى سيد درويش، ومن الأعمال الحديثة والمعاصرة «عاشق سارح، واعتزلت الغرام، وعلى صوتك»، وأداها عبدالعزيز محمد عبدالعزيز، ونغم وائل، ومحمد أسامة، ومريم أشرف، ومصطفى مهلل، وهاجر أحمد، وليديا لوتشانو ومحمد مصطفى.

وكان عازف الإيقاع سعيد الأرتيست وفرقته قد قدموا فقرة فنية ضمت مجموعة من الإيقاعات المتنوعة من مؤلفاته، وتفاعل معها الجمهور منها: تفاصيل، دقات مواهب، مجانينى، خربشة، إحنا الشباب، بمشاركة شادى محمد، آدم البنا، تعالى أدلعك، اختياراتى، ومن ألحان الموسيقى العربية على اللى جرى، يا أغلى اسم فى الوجود، وغيرها، إلى جانب فقرتى المزمار لسيد الحسين والربابة لمحمود شاكر، وشاركتهما الفنانة الشعبية هدى السنباطى التى قدمت الموال المصرى.

وتشمل فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته الـ31 عروضاً لكل من: عز الأسطول، نسمة محجوب، مجموعة التشيللو state of hermony، فايا يونان، أوركسترا القاهرة السيمفونى، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هانى شاكر، سيمون، هشام عباس، منى بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقى، غالية بن على، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجى، على الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، عزيز مرقة.