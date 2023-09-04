منة فضالي تحتفل بعيد ميلادها مع أسرتها: «شكرا على التورتة».. (صور)

احتفلت الفنانة منة فضالي، اليوم، مع أسرتها، بعيد ميلادها، وشاركت جمهورها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، صورة من عيد ميلادها.

وعلقت منه فضالي علي الصور قائلة: «إنه عيد ميلادي شكرا على هذه التورتة الجميلة».

وتفاعل مع منشور منه فضالي، جمهورها، متمنين لها الصحة والعافية ومزيدا من النجاح.

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منة فضالي تشارك في مسلسل جعفر العمدة

وشاركت منه فضالي في رمضان الماضي، في المسلسل الجماهيري «جعفر العمدة» الذي جسدت خلاله إحدى زوجات جعفر.

ومسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.