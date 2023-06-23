منة فضالي تعلن خروج والدتها من المستشفى.. وتشكر متابعيها

خرجت والدة الفنانة منة فضالي من المستشفى، بعد أيام من دخولها العناية المركزة.

أعلنت الفنانة منة فضالي، عبر صفحتها الخاصة على «فيس بوك»، منذ قليل، خروج والدتها من المستشفى: «ألف وحمد شكر ليك يا رب.. الحمدلله أمي خرجت من المستشفى النهارده».

منة فضالي تشكر والدتها

وحرصت الفنانة منة فضالي على توجيه الشكر لكل من سأل عن والدتها، إذ قالت: «شكرًا لكل الناس اللي سألت وبعتت رسايل، وآسفة لو مكنتش برد على بعض المكالمات ربنا يكفيكم شر المرض والتعب».

يذكر أنّ فضالي أعلنت عن مرض والدتها من خلال منشور قالت فيه: «أمي داخلة الرعاية ادعولها ربنا يشفيكي يا أمي ويخليكي ليا وميحرمنيش منك أبدا».

كانت الفنانة منة فضالي شاركت فى السباق الرمضاني لعام 2023 بمسلسل جعفر العمدة بجانب عددٍ كبير من الفنانين منهم محمد رمضان وهالة صدقي وزينة، وإيمان العاصي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.