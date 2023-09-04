اللبنانية عبير نعمة: متحمسة جدا لمشاركتي في حفل مهرجان القلعة غدا

كشفت الفنانة اللبنانية عبير نعمة، عن تفاصيل مشاركتها لأول مرة في مهرجان القلعة غدا، قائلة: «الحفل سيكون بقيادة المايسترو أحمد عويدا»، مشيرة إلى أن وجودها في مصر، ومشاركتها بالحفلات، يزيد من شعورها بطاقة إيجابية كبيرة ومحبة الناس لها، إذ إن حب الشعب المصري للجمال والفن والموسيقى غير طبيعي، كما أن انطباعها عن مصر ووجودها بها أمرا لا يمكن نسيانه.

حفل عبير نعمة بمهرجان القلعة

وأضافت «نعمة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» عبر قناة الحياة: «أنا بشكر كل الناس على المحبة الكبيرة التي أجدها في كل زيارة لمصر، ومتحمسة جدا بمشاركتي بحفل في مهرجان القلعة غدا كون الحضور يكون كثير للغاية، واللقاء سيكون مختلف»، مشيرة إلى أن الشعب المصري متذوق للفن، والمجتمع نفسه بيقدره وبيرحب به.

حفلة عبير نعمة بدار الأوبرا

وتابعت بأنها أقامت حفلا من قبل في مصر داخل دار الأوبرا، مشيرة إلى أن دار الأوبرا مكان له سحره الخاص ورهبته الكبيرة، كونه تاريخيا وعريقا، موضحة أن كل مكان وله جمهوره الخاص الذي يفرض على المطرب اختيار أنواع محددة من الموسيقى والأغاني فمثلا الأغاني التي أداتها على مسرح الأوبرا ستختلف عن نظيرتها المقدمة بمهرجان القلعة على الرغم من وجود الأوركسترا.