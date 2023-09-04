حملات مكبرة لإزالة الإشغالات ورصف الطرق ورفع المخلفات بكفر الشيخ

شهدت عدد من مدن وقرى مراكز كفر الشيخ، حملات نظافة، وإزالة إشغالات، وأعمال رصف، وتطهير مصارف، وإزالة تعديات على الأراضي الزراعية، ورفع كفاءة الإنارة، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

رصف وتطوير الطرق العامة

وقال أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض بكفر الشيخ، في بيان، إنه جار تنفيذ مشروعات خطة مديرية الطرق، حيث تم تكسير الطبقة الأسفلتية من قريه العليا حتى كوبري الخاصة لمسافة 1400 متر التابع لمديرية الطرق، موجها بالإسراع في معدلات التنفيذ والتنسيق الكامل بين الجهات المختصة بالعمل، ومراعاة الدقة في التنفيذ والجودة في الأداء وتهيئة الطريق أمام حركة السيارات والمواطنين، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

حملات تجميل ونظافة عامة

وأكد اللواء خالد محمد كشك، رئيس مدينة قلين، أنه تابع أعمال النظافة والتجميل بالمدينة والصيانة اليومية لكشافات الإنارة، لرفع كفاءة منظومة الإنارة وأعمال النظافة والتجميل بالمدينة، ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والطريق العام، ورفع مخلفات القمامة بشوارع المدينة والمداخل والمخارج.

وقاد عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين المفترشين الشوارع والأرصفة والمناطق الحيوية والسيارات التي تعيق حركة المرور.

وأكد المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أنه جرى إزالة التعديات على الأراضي الزراعية من المهد بقرية رزقة أماى التابعة لقرية محلة موسى، وتم ردم حفر لقواعد بأرض زراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم الأرض لجهة الولاية.

وأضاف جمال ساطور، رئيس مدينة بيلا، أنه كلف نوابه ورؤساء القرى بشن حملة نظافة موسعة ورفع التراكمات والمخلفات بشوارع المدينة والقرى، ونقل مخلفات القمامة أولًا بأول إلى الأماكن المخصصة لها، واستكمالاً لمنظومة النظافة والإنارة الدورية التي تقوم بها المدينة والوحدات القروية بنطاق مركز بيلا، لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

تحسين المرافق العامة

كما أكد علي سلامة، رئيس مجلس مدينة مسير، أنه جرى تنظيم حملات نظافة ورفع المخلفات أولا بأول، وإزالة المتولد اليومي من القمامة ورفع التراكمات والمخلفات ومسح الطرق لرفع مستوى الخدمات، وتحسين المرافق العامة بالشوارع الرئيسية والفرعية والطرق العامة، ومتابعة أعمال تطهير ترعة القهوجية، ورفع كفاءة النظافة بمجمع مدارس مسير استعداد للعام الدراسي الجديد .