إزالة 1400 حالة إشغال للطريق العام في حملة مكبرة بحي المنتزة بالإسكندرية

شن حي المنتزة أول، حملة مكبرة لازالة إشغالات الكافيهات والمحال التجارية على حرم الطريق العام، لإعادة الإنضباط للشارع السكندرى وعدم السماح بإستغلال الطريق وتعريض حياة المواطنين للخطر ولتحقيق السيولة المرورية بنطاق الحي وتم التحفظ على عدد 1400 حالة إشغال متنوع وسقايف مخالفة كانت تحتل الأرصفة والطريق العام.

حملة مكبرة لإعادة الانضباط

أكد اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس حي المنتزة أول بالإسكندرية لـ«الوطن» أن الحي شن حملة مكبرة تصدى فيها الحي لإشغالات المحال التجارية والكافيهات على حرم الطريق العام حيت تم اليوم بمتابعة أحمد إبراهيم سكرتير الحي وبتواجد الإدارات المعنية «إشغال الطريق، وحدة الإزالة الفورية»، وبقيادة العميد محمد العتر مدير إدارة مرافق الإسكندرية.

رفع الإشغالات وإزالة السقايف

وأشار رئيس حي المنتزة إلى أن الحملة استهدفت شارع القاهرة، مصطفى كامل، الرأس السوداء، شارع 45 وأسفرت عن رفع الإشغالات وإزالة سقايف مخالفة وتم التحفظ على عدد 1400 حالة إشغال متنوع وتم إرسالها للمرافق، وتتوالى الحملات للتصدي لأي مخالفة ولإعادة الإنضباط للشارع السكندري ولن يسمح بمثل هذه المخالفات التي تعيق حركة المرور وتعرض حياة المواطنين للخطر.