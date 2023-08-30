إزالة 20 حالة إشغال طريق في حملة بالمنوفية.. وتحرير 10 محاضر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون وبالتنسيق مع شرطة المرافق، حملة إشغالات مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات على الطرق والشوارع والميادين بنطاق المدينة، وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر إشغال طريق، وتنفيذ إزالة فورية لـ 20 حالة إشغال، وجرى إخلاء الشوارع من الباعة الجائلين لتيسير الحركة المرورية أمام المركبات والمواطنين.

وأكد رئيس المدينة، استمرار تنظيم الحملات المكثفة للتعامل الفوري مع كافة الإشغالات بالمدينة وبنطاق الوحدات المحلية القروية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي هذا في ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمواصلة الجهود في شن الحملات المكثفة للتعامل الفوري مع الإشغالات والتعديات المخالفة بالطرق والشوارع والميادين العامة لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في محافظة المنوفية

وعلى صعيد آخر، واستمرارا لتنفيذ توجيهات محافظ المنوفية بمواصلة الجهود والتصدي لأية تعديات مخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء دون ترخيص حفاظا على هيبة الدولة، أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون إلى أنه تم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدِ بقرية البرانية على مساحة 1200 متر، وذلك خلال حملة مسائية لرصد حالات التعدي المخالفة بنطاق المركز بالتعاون مع حماية الأراضي الزراعية والجهات الأمنية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين تأكيدا على سيادة القانون.

التنسيق بين رؤساء الوحدات

ومن جانبه، وجّه محافظ المنوفية، رؤساء المراكز والمدن باستمرار التنسيق الكامل مع مديرية الزراعة وتكثيف المرور الميداني والدوري على الأحواض بنطاق المحافظة لاكتشاف أية حالات تعد في المهد لضمان التعامل الفوري معها، مؤكدا أنه لن يتهاون في محاسبة أي مسؤول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظا على حقوق ومقدرات الأجيال القادمة.

كما شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور الميداني على كافة الشوارع الرئيسية والميادين العامة لإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة بالطريق العام، والمتابعة الدورية لأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والأرصفة والصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة ورفع كفاءتها لتحسين الرؤية البصرية للمواطنين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.