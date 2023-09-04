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«الحياة اليوم» يرصد آراء الجمهور حول فعاليات مهرجان القلعة.. تنظيم رائع

كتب:

مريم جاد
07:43 م | الإثنين 04 سبتمبر 2023
أراء الجماهير في مهرجان القلعة

أراء الجماهير في مهرجان القلعة

أشاد الجمهور بمهرجان القلعة وذلك عبر شاشة تليفزيون «الحياة»، كما ثمن الجمهور النقل الحصري لشبكة تليفزيون الحياة للفعاليات، مؤكدا على توافر تذاكر الحفلات الموسيقية بأسعار رمزية، ووجود إقبال جماهيري لمتابعي المطربين وسعادتهم بمتابعتهم خاصة حفل الأمس الخاص بالفنانة غالية بن على و الموسيقار هشام خارما.

آراء جماهير مهرجان القلعة

رصدت كاميرا برنامج «الحياة اليوم» آراء بعض الجماهير من مهرجان القلعة، وقال أحد الحضور: قرار إقامة المهرجان صائب خاصة بتلك الأجواء والمكان التراثي بالإضافة إلى التنظيم الرائع.

أضافت إحدى متابعات مهرجان القلعة 2023، أن التنظيم به مشدد وعلى أكمل وجه من بداية التوصيل والدخول بأتوبيس خاص حتى الخروج وعدم وجود تكدس وإصابات.

وأشار أحد الجماهير، إلى تميز قناة الحياة بعرض المهرجان، ودقة توصيل الحدث للجمهور الذي لم يستطع الحضور وشكرهم لتغطية القناة.

 مهرجان القلعة 2023

يشهد مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، في دورته الـ31 إقبالا جماهيريًا كبيرًا لحضور فعاليات الحفل، وجرى تكريم عدد من الفنانين بحضور وزيرة الثقافة، وخالد داغر رئيس دار الأوبرا.

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بقلم مريم جاد