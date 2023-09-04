تقديم خدمات طبية لـ470 مواطنا ضمن قافلة سكانية بالبحيرة

نفذت وحدة السكان بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات قافلة سكانية شاملة بعزبة الصعايدة التابعة لقرية المسين، بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.

قافلة سكانية في البحيرة

تضمنت القافلة تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ474 حالة بمختلف التخصصات «130 من الأطفال و120 باطنة و51 أمراض النساء»، كما أجرت تحاليل لـ95 حالة وتحاليل اعتلال كلوي لـ36 حالة، وفحص صحة المرأة لـ42 حالة».

علاج الحيوانات خلال قافلة سكانية

تمكنت القافلة أيضا بمشاركة الإدارة البيطرية من علاج 800 من الأغنام والأبقار ضد الطفيليات الداخلية، ورش 1000 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية إضافة إلى توعية المواطنين عن الحمي الثلاثية، وجرى خلال القافلة التوعية بأهمية صحة المرأة، وأورام الثدي وكيفية الفحص الذاتي طبقا للمرحلة العمرية لكل فتاة وسيدة وأعراض المرض.