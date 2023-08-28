فحص 240 مواطنا في قافلة سكانية بالبحيرة

نفذت وحدة السكان بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، قافلة سكانية شاملة بقرية المؤسسة القديمة التابعة لقرية مؤسسة البستان، وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.

فحص المواطنين بمدينة الدلنجات

تضمنت القافلة تقديم خدمات طبية وعلاجية لعدد 245 حالة بمختلف التخصصات، وتضمنت «75 أطفال، 80 باطنة، 25 أمراض النساء»، كما تم إجراء تحاليل لعدد 35 حالة وتحاليل اعتلال كلوي لـ 30 حالة.

فحص الحيوانات في القافلة السكانية

كما قدمت الإدارة البيطرية العلاج ورش 900 من الأغنام والأبقار ضد الطفيليات الداخلية والخارجية، كما تم توعية المواطنين عن الحمى الثلاثية ومبادرة تطوير مراكز تجميع الألبان وكذلك التوعية بأهمية التحصينات والتطعيمات.

وتضمنت القافلة أيضا توعية المواطنين بأهمية صحة المرأة وأورام الثدي وكيفية الفحص الذاتي طبقا للمرحلة العمرية لكل فتاة وسيدة وأعراض المرض.

تكثيف القوافل السكانية

جاءت القافلة في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان وجهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية، كما تعمل القافلة على تحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القرى من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات.