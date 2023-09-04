مصرع عامل سقط من أعلى سقالة خلال حفر بئر في القليوبية

لقي عامل مصرعه سقط من على سقالة في أثناء قيامه بحفر بئر ارتوازية، في إحدى قرى مركز شرطة شبين القناطر، ونقلت الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث.

بلاغ بمصرع عامل في شبين القناطر

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول «محمد.ر» 19 سنة، عامل، جثة هامدة إثر سقوطه من ارتفاع.

تفاصيل مصرع عامل في القليوبية

وتم تشكيل فريق بحث قادة المقدم أمير الكومي، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، وتوصلت التحريات إلى أنه في أثناء وقوف المتوفى بالعمل في حفر بئر ارتوازية، ووقوفة على سقالة اختل توزنه وسقط على الأرض من ارتفاع 8 أمتار ولقي مصرعه في الحال، ونُقلت الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث وسؤال شهود الواقعة.