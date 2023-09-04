إقرأ في عدد الوطن غدا: بدء المراحل الأولى لتقنين ملكية الأراضي في سيناء

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

رئيس «الوطنية لتنمية سيناء»: تكليفات رئاسية للارتقاء بحياة الأهالي وعقود الأراضي مُؤمَّنة وغير قابلة للتزوير

«القصير»: تسليم العقود بعد استيفاء الإجراءات.. وهدفنا تسريع تنمية سيناء دون إضرار بالأمن القومي

إعداد مخطط استراتيجي لتعمير «أرض الفيروز» وعرضه على الرئيس خلال أيام ولدينا 352 ألف فدان جاهزة للزراعة

مشايخ القبائل يشكرون «السيسي»: أخيرا تملَّكنا أراضينا.. و«سالم»: «بشرة خير».. و«أبوصيام»: «فرصة لن تُعوَّض»

رسائل إلى الرئيس السيسي

رفعت رشاد يكتب: الرئيس السيسي الاختيار بموضوعية

مدينة للعدالة وتطوير شامل لمنظومة التقاضي

«السيسى» يوجِّه بتعزيز الكوادر البشرية وتطوير التقنيات بالمحاكم.. ويتابع مشروعات «الخدمة الوطنية»

انطلاق المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية برعاية الرئيس السيسي في القاهرة «جودة الحياة».. أساس التنمية

الحكومة تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية في آسيا

«عبدالغفار»: المؤتمر منصة عالمية للخبراء وصانعي السياسات ومعرض لأحدث التقنيات.. و«توفيق»: نسعى لضبط النمو السكاني وتحسين الخدمات

استراتيجية وطنية للسكان وأخرى للصحة.. وخارطة طريق لتحسين صحة «الأطفال».. و«2 كفاية وأسرة وحلمهم يبدأ بيك» مبادرات للحد من الزيادة

برعاية قرينة الرئيس.. فوز 32 طفلاً بجائزة المبدع الصغير

مهرجان القلعة

«الكيلاني»: السماح للفائزين بالمشاركة بإبداعاتهم في برامج الوزارة

هشام خرما: المشاركة حلم ونقل «المتحدة» للحفلات أسهم في توصيل الفنون للمشاهدين

غالية بن على تمزج بين الأصالة والمعاصرة: أحب الأغاني المصرية القديمة منذ طفولتي

المطربة التونسية: لحنت أغاني بالمصري لم تظهر بعد

الصفحة الثانية

رسائل إلى الرئيس السيسي

الرئيس السيسي.. الاختيار بموضوعية

رضا فرحات: مصر أمام عملية إصلاح شامل.. والرئيس حريص على تعزيز دور القوى السياسية في صناعة مستقبل الوطن

نائب رئيس حزب المؤتمر: ندعم ترشّح «السيسي» لأنه الأجدر والأقدر على استكمال الإنجازات.. ونحتاج إلى قيادة حكيمة لمواجهة التحديات والأزمات

إعلان أكثر من مرشح نيته خوض الانتخابات الرئاسية دليل على المناخ الديمقراطي بمصر وإثراء للحياة الديمقراطية.. و«المؤتمر» من أول المنادين بتقليل عدد الأحزاب لصالح النظام السياسي والانتخابي

قرار «السيسي» بدراسة توصية مد الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات إشارة إلى تفاعل الرئيس مع توصيات الحوار الوطني.. ويمثل ضمانة مهمة للنزاهة والشفافية

«التنمية المحلية»: الحكومة تبنَّت مبادرات مهمة لتعزيز استدامة المدن السياحية وتعزيز قدراتها

«آمنة»: سياسات التطوير رفعت مستوى الخدمات وحسّنت نوعية حياة المواطن.. والدولة تلتزم بتعظيم الاستفادة من التراث الطبيعي والثقافي الصفحة الثالثة

انطلاق المؤتمر العالمي للسكان اليوم برعاية الرئيس السيسي لبحث حلول القضايا السكانية

من القاهرة «جودة الحياة» أساس التنمية

مبادرات الرئيس الصحية

سكان العالم

سكان الريف والحضر وفئاتهم

توقعات بالزيادة

الصفحة الرابعة

8 آلاف مشارك.. وخارطة طريق لتحسين صحة «أطفال مصر» ضمن فعاليات المؤتمر العالمي

يُعقد برعاية الرئيس «السيسي».. ويستمر لمدة 4 أيام.. وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان وأخرى للصحة في مصر

«عبدالغفار»: منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانعي السياسات.. ومعرض لأحدث التقنيات في مجال الصحة

مستشار رئيس الجمهورية: المؤتمر خطوة جيدة لوضع رؤية مختلفة نستهدف من خلالها الوصول إلى جيل صحي من السكان

رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية: نمتلك نظاما صحيا قويا وفعالا لنواكب كل التطورات العالمية

«2 كفاية وأسرة وحلمهم يبدأ بيك».. مبادرات حكومية للحد من الزيادة السكانية

«توفيق»: نسعى لضبط معدلات النمو السكاني وتوجيه الموارد لتحسين الخدمات للمواطنين

مساعد الوزير لـ«التطوير المؤسسي»: 270 متحدثا في الفعاليات.. والنتائج تعالج مستجدات القضايا السكانية الصفحة الخامسة

المبادرات الرئاسية تُحسن جودة حياة 70 مليون مواطن

«العدوي»: ساهمت في خفض الإصابة بالسمنة والتقزم والأنيميا.. و«نزيه»: رفعت وعي الطلاب وقللت أمراض سوء التغذية

8 مليارات نسمة في العالم.. و2 مليار زيادة في الـ30 عاما المقبلة

الأمم المتحدة: الصين والهند أكثر دولتين اكتظاظا بواقع 2.8 مليار نسمة.. وتوقعات بتضاعف سكان أفريقيا في 2050

61 دولة ينخفض عدد سكانها بحلول 2050.. أبرزها البوسنة والهرسك وبلغاريا وكرواتيا واليابان وصربيا

مستشار شؤون السكان وتنمية الأسرة: تجاوزنا 105 ملايين نسمة.. ومصر الأولى عربيا والثالثة أفريقيا والـ14 عالميا

مصر تسعى لتنفيذ حلم قومي كبير بخفض معدل الزيادة السكانية إلى 400 ألف سنويا

الصفحة السادسة

عقود مؤمَّنة للأهالي.. ومستشار الرئيس: «لا يُمكن تزويرها»

إطلاق أولى مراحل تقنين ملكية الأراضي الزراعية في سيناء

اللواء حسن عبدالشافي: الرئيس وجَّه بإعداد مخطط استراتيجي كبير لتعمير «أرض الفيروز» لتكامل جهود التنمية بين جميع جهات الدولة.. وعرضه لاعتماده خلال أيام

تكليفات رئاسية للارتقاء بالحالة المعيشية والأمنية والاجتماعية لأهالي سيناء

الدراسات تنتهي لصلاحية وجاهزية 352 ألف فدان في وسط وشمال سيناء للزراعة.. وتشكيل لجان لتقنين أوضاع الأراضي في المحافظات بدلا من السفر للقاهرة

وزير الزراعة: توجيهات رئاسية بالانتهاء من «التقنين» في أسرع وقت

«القصير»: تسليم العقود بعد استيفاء الإجراءات.. وهدفنا تسريع التنمية دون إضرار بالأمن القومي.. و17 تجمعا للتنمية الزراعية في «شبه الجزيرة»

الدولة أنفقت 750 مليار جنيه على تنمية «أرض الفيروز» في آخر 10 سنوات

مشايخ القبائل والعواقل يشكرون «السيسي»: أخيرا تملَّكنا أراضينا.. والتقنين «فرصة لن تُعوَّض»

«سالم»: حلم عشنا عمرنا نتمناه و«بشرة خير» تُحقق الأمن والأمان والاطمئنان.. و«أبوصيام»: أراضينا صالحة لزراعة القمح والموالح.. وقادرون على تغطية الطلب المحلي والتصدير

«أبوحرب»: دعم للأمن القومي.. والدولة انطلقت نحو التنمية والتعمير بعد تطهير سيناء من الإرهاب

الصفحة السابعة

نقل «المتحدة» للحفلات أسهم في توصيل الفنون للمشاهدين

هشام خرما: المشاركة بـ«مهرجان القلعة» حلم من أحلام أي فنان

في الليلة العاشرة من المهرجان.. غالية بن علي تمزج بين الأصالة والمعاصرة

الجمهور متعطش لحضور حفلة موسيقية

في «العلمين» اكتشفنا أكبر بئر نفط

الصفحة الثامنة

«مجدي» ورثها عن أجداده وأدخل منتجات جديدة

يا «صَدَف» بنور

3 فنانين في مهمة خاصة لحفظ التراث

«أبانوب».. الوصول إلى العالمية على كرسي متحرك

أنا الملكة

«صفصف».. آخر تقاليع عروسة المولد في باب البحر

12 مليون مشاهدة بالصدفة أنت عديت يا «مازن»

«بيومي» ملك التحطيب في الصعيد: «بالعبها من 25 سنة وماليش فيها وريث»