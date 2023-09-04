محافظ المنيا يبحث مع نقيب تمريض مصر سد العجز وتقديم أفضل الخدمات الطبية

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم، الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض، وعضو مجلس الشيوخ، بحضور انتصار رئيس نقيب التمريض بالمنيا والدكتورة عزة حافظ العميد السابق لكلية التمريض جامعة المنيا؛ لمناقشة عدد من الملفات والتطورات في قطاع الصحة والتمريض بالمحافظة.

طفرة حقيقة في القطاع الطبي

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، الجهود المتميزة التي تبذلها الأطقم الطبية وأطقم التمريض، لافتا إلى أنّ المحافظة تشهد طفرة حقيقية فى القطاع الصحى وخاصة أطقم التمريض المؤهلين على أعلى مستوى ويمتلكون كفاءة عالية تساهم في تقديم رعاية طبية وصحية متكاملة للمرضى، مثمنًا الدور المهم لنقابة التمريض، في مجال تقديم خدمة صحية جيدة بالمستشفيات المركزية والعامة والتخصصية والوحدات الصحية بالقرى.

الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية

وشكرت الدكتورة كوثر محمود، محافظ المنيا على دعمه المستمر لأطقم الأطباء والتمريض بالمحافظة، مؤكدةً أن النقابة تعمل كفريق واحد مع الجهات التنفيذية من وزارة الصحة، والمحافظات، والجهات التنفيذية ذات الصلة بجانب التعاون مع نقابات الأطباء والأسنان والمجتمع المدني، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل بروح الفريق الواحد من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الحيوية، والتي في مقدمتها الخدمة الصحية.

كما تناول اللقاء عددا من الموضوعات الخاصة بالارتقاء بمستوى أطقم التمريض بما يخدم المرضى ويحقق أفضل مستوى طبى بالمحافظة ومناقشة المستجدات والخطط المستقبلية الخاصة بمهنة التمريض، وسد العجز في بعض الأماكن وعدد الموضوعات المهنية والوظيفية لأطقم التمريض، بجانب البرامج التدريبية لرفع الكفاءة المهنية.

وفي ختام اللقاء، تبادل المحافظ مع نقيب التمريض الدروع التذكارية ، تقديرًا للجهود المتواصلة في دعم نقابة التمريض، والمساهمة الفاعلة في حل مشكلاته، ومواجهة تحدياته والتواصل المتبادل المباشر والمستمر.