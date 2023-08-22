نتيجة تنسيق معهد فني تمريض 2023.. الحد الأدنى 294.5 درجة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق معهد فني تمريض 2023 للمرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، للطلاب الحاصلين علي الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2022-2023، علي موقع تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية.

وأكّدت وزارة التعليم العالي، أنَّه يمكن لطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة الدخول علي موقع التنسيق للاستعلام عن نتيجة المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية برقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

نتيجة تنسيق معهد فني تمريض 2023

- فني تمريض كفر الشيخ 316.0 درجة.

- فني تمريض طنطا 315.0 درجة.

- فني تمريض المنصورة 312.5 درجة.

- فني تمريض الزقازيق 310.0 درجة.

- فني تمريض المنوفية بشبين الكوم 309.5 درجة.

- فني تمريض الزقازيق بفاقوس 309.0 درجة.

- فني تمريض بنها 306.5 درجة.

- فني تمريض الإسكندرية 306.5 درجة.

- فني تمريض سوهاج 306.0 درجة.

- فني تمريض جنوب الوادي 302.0 درجة.

- فني تمريض القاهرة 301.5 درجة.

- فني تمريض أورام القاهرة 301.0 درجة.

- فني تمريض أسيوط 299.0 درجة.

- فني تمريض أسوان 297.5 درجة.

- فني تمريض المنيا 296.5 درجة.

- فني تمريض عين شمس 296.5 درجة.

- فني تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 296.0 درجة.

- فني تمريض حلوان 296.0 درجة.

- فني تمريض السويس 295.0 درجة.

- فني تمريض الفيوم 295.0 درجة.

- فني تمريض بني سويف 294.5 درجة.

- فني تمريض مستشفى تخصصي عين شمس 294.5 درجة.