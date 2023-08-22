تنسيق معهد فني تمريض عين شمس 2023.. يوفر فرص عمل للخريجين

أعلنت وزارة التعليم العالي، نتيجة التنسيق للمرحلة الثانية بالنسبة لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، موضحة أنه يمكن الحصول على نتيجة التنسيق من موقع التنسيق الإلكتروني، برقم الجلوس والرقم السري.

نتيجة تنسيق معهد فني تمريض مستشفى تخصصي عين شمس

وجاءت نتيجة تنسيق معهد فني تمريض مستشفى تخصصي عين شمس 296.5 درجة.

معهد فني تمريض كفر الشيخ 316.0 درجة

معهد فني تمريض طنطا 315.0 درجة

معهد فني تمريض المنصورة 312.5 درجة

معهد فني تمريض الزقازيق 310.0 درجة

معهد فني تمريض المنوفية بشبين الكوم 309.5 درجة

معهد فني تمريض الزقازيق بفاقوس 309.0 درجة

معهد فني تمريض بنها 306.5 درجة

معهد فني تمريض الإسكندرية 306.5 درجة

معهد فني تمريض سوهاج 306.0 درجة

معهد فني تمريض جنوب الوادي 302.0 درجة

معهد فني تمريض القاهرة 301.5 درجة

معهد فني تمريض أورام القاهرة 301.0 درجة

معهد فني تمريض أسيوط 299.0 درجة

معهد فني تمريض أسوان 297.5 درجة

معهد فني تمريض المنيا 296.5 درجة

معهد فني تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 296.0 درجة

معهد فني تمريض حلوان 296.0 درجة

معهد فني تمريض السويس 295.0 درجة

معهد فني تمريض الفيوم 295.0 درجة

معهد فني تمريض بني سويف 294.5 درجة

معهد فني تمريض مستشفى تخصصي عين شمس 294.5 درجة

ويوفر معهد فني تمريض فرص عمل مناسبة للخريجين، ويمنح الطلاب تدريبًا مجانيًا في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة على مستوى محافظات الجمهورية.