أحمد العمري يصعد مسرح محكى القلعة على نغمات «رباه يا من أناجي»

بدأ منذ قليل، حفل المنشد أحمد العمري على مسرح قلعة صلاح الدين ضمن فعاليات الليلة الحادية عشرة لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

كان الحضور الجماهيري طغى على فعاليات الليالي الأولى من المهرجان التي شارك فيها الفنان مدحت صالح، والفنانة السورية فايا يونان، والفنان هاني شاكر وهشام عباس وأجمد جمال ومصطفى حجاج وفريق وسط البلد.

ومن المقرر أن يقدم في الحفل مجموعة من الابتهالات والأناشيد الدينية منها رباه يا من أناجي، قلبي يحدثني بأنك متلفي، زدني بفرط الحب، صلاة من الرحمن، البردة، يا حبيب الله، تملكتم عقلي، صلي يا رب وسلم، مولاي إني ببابك، قمر، المسك فاح وغيرها إلى جانب عدد من مؤلفات التراث الديني التي تتناول شمائل النبي الكريم.

ياسين التهامي يحيي حفلا بالقلعة الليلة

يذكر أن شيخ المنشدين ياسين التهامي، يقدم في العاشرة مساء اليوم، بمحكى القلعة، مختارات من أشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية التي نجح من خلالها في تحقيق انتشار واسع وقاعدة جماهيرية كبيرة.