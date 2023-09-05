تعرف على شروط مسابقة إبداع لمراكز الشباب 2023-2024

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية برئاسة نجوى صلاح، عن شروط مسابقة إبداع لمراكز الشباب للعام 2023-2024.

ضوابط وشروط المسابقة

«الوطن» تستعرض أهم ضوابط وشروط مسابقة إبداع لمراكز الشباب 2023-2024 وهي على النحو التالي:

1- الالتزام التام بمواعيد رفع الأعمال على الموقع الرسمي للمهرجان، وفقا للمواعيد المحددة لكل مجال.

2- السن من 18 إلى 40 سنة من أعضاء مراكز الشباب في مديريات الشباب والرياضة في المحافظات والأندية الرياضية على مستوى الجمهورية.

3- يحظر أن يكون العمل المقدم من قبل الشباب قد شارك في مهرجان إبداع للسنوات السابقة أو مراكز الفنون بمديريات الشباب والرياضة أو مراكز الفنون بالجامعات أو أي مسابقات أخرى محلية ودولية.

4- في حالة مخالفة أي شرط من الشروط العامة للاشتراك يتم استبعاد المخالف من المهرجان.

5- حقوق الملكية الفكرية للأعمال الفائزة ملك لصاحبها ولوزارة الشباب والرياضة.

6- التأكيد على المشاركين في التصفيات النهائية بأن يقدموا بطاقة الرقم القومي، وكارنيه عضوية مركز الشباب أو النادي الرياضي وإيصال سداد العضوية للعام الحالي للاطلاع عليه من قبل مسؤولي وزارة الشباب والرياضة.

7- لا يسمح بمناصفة الجائزة في أي مجال من مجالات التسابق.

8- يحق للسادة أعضاء لجنة التحكيم اختيار الوسيلة المثلى للوقوف على حقيقة الأعمال المقدمة من الطلاب (هل هي من إبداعهم أم منقولة من غيرهم؟).

9- لا يحق للشباب المشاركة في أكثر من مجال من مجالات التسابق.

10- لا يسمح للمشاركين بالاعتراض شفوياً أو كتابياً على قرار لجان التحكيم بالتصفيات النهائية.

11- مراعاة الشروط الخاصة بكل مجال من المجالات الواردة في الموقع الرسمي للمهرجان.

12- عند عدم مطابقة الرقم القومي مع صورة الرقم القومي المرفق يتم استبعاد المشارك.

شروط مسابقة إبداع لمراكز الشباب في الشعر

1- موضوع المسابقة (مفتوح).

2- قصيدة الشعر مضبوطة بالشكل، لا تزيد عن 30 بيتاً من الشعر العمودي، أو40 سطراً حراً بخلاف.

3- تقدم الأعمال مكتوبة على الكمبيوتر بنط (20) simplified Arabic والعنوان بنط (22) وارسال فيديو مدته لا تزيد عن 90 ثانية.

4- لم يسبق التقدم بالأعمال الشعرية المقدمة لأي مسابقة أخرى.

5- إرفاق العمل على الكمبيوتر بخط (20) simplified Arabic والعنوان بخط (22).

6- إرفاق فيديو مدته لا تزيد عن 90 ثانية.