«حياة كريمة»: 12 منحة دراسية في 3 كليات بالغربية

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، بالتعاون مع جامعة السلام بمحافظة الغربية، فتح باب التقديم لـ 12 منحة دراسية بتخفيض 100% على المصاريف الدراسية طوال سنوات الدراسة لطلاب محافظة الغربية أو المحافظات المجاورة لها، بواقع 4 منح دراسية لكلية طب الفم والأسنان، 4 منح دراسية لكلية العلاج الطبيعي، و4 منح دراسية لكلية الصيدلة.

شروط المنح الدراسية

ويتم قبول الطلاب وفقا للشروط التالية:

1- تحقيق الحد الأدنى للتنسيق بكل كلية وفقا للمجلس الأعلى للجامعات ثانوية عامة علمي علوم، كالتالي:

- كلية الأسنان 78%.

- علاج طبيعي 76%.

- صيدلة 72%.

2- الحصول على معدل تراكمي GPA 3 فيما أعلى «كأحد متطلبات جامعة السلام لاستمرار المنح» حفاظا على تحقيق مستوى علمي متميز للطلاب.

3- يقوم الطلاب بسداد المصروفات الإدارية عن العام الجامعي 2024/2023 فقط.

آخر موعد للتقديم

وأضحت مؤسسة حياة كريمة في منشور لها عبر الصفحة الرسمية على «فيس بوك»، أنه على الراغب في التقديم إرسال رسالة للصفحة وسيتم التواصل مع الطلاب المستوفين الشروط، على أن يكون آخر معاد للتقديم يوم 11 سبتمبر.