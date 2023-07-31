مصاريف جامعة السلام لعام 2023 - 2024 والأوراق المطلوبة

تقدم «الوطن» المعلومات الكاملة لمصاريف جامعة السلام لعام 2023 - 2024 والأوراق المطلوبة، وفقا لما نشرته جامعة السلام لطلاب الثانوية العامة عبر موقعها الرسمي، إذ تضم الجامعة ثلاث كليات وهي «طب الأسنان والفم والصيدلة والعلاج الطبيعي».

مصاريف جامعة السلام لعام 2023 - 2024

وأعلنت جامعة السلام المصاريف لعام 2023 - 2024 والأوراق المطلوبة، على النحو التالي:

- مصاريف جامعة السلام لكلية طب الفم والأسنان لعام 2023 - 2024 بـ 132 ألف جنيه وهي مقسمة على قسطين.

- وتبلغ مصاريف كلية العلاج الطبيعي 88 ألف جنيه ومقسمة الى قسطين.

- ومصروفات كلية الصيدلة تبلغ 88 ألف جنيه مقسمة على قسطين بعد خصم يمكن أن يتم وهو 20%.

الأوراق المطلوبة

وأشارت إلى أهمية التسجيل في اليوم التعريفي بجامعة السلام مصر، وذلك من خلال موقعها الرسمي وملئ الاستبيان عليه، وعن الأوراق المطلوبة، فإنها تشمل صورة البطاقة الشخصية بتاريخ ساري، وتجهيز أصل شهادة الثانوية العامة وليس الصورة أو شهادة غيرها من شهادات المدارس المعادلة لها الثانوية، وعلى الطلاب الذكور لابد من إحضار التجنيد.

يذكر أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد نتيجة الثانوية العامة أمس، ومن المقرر الإعلان عن النتيجة والنسب والشرائح الخاصة بالنتيجة في مؤتمر صحفي بعد قليل يعقده الوزير في العاصمة الإدارية.