محافظ المنيا يوجه بإعداد تقاير عن نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالقرى

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على ضرورة مراعاة معايير الجودة والمواصفات الفنية، وتذليل أي عقبات تعرقل سير العمل وسرعة الإنجاز واتخاذ اللازم لضمان الانتهاء من مشروعات مبادرة حياة كريمة، وفقًاً للتوقيتات الزمنية المعدة، لدخولها الخدمة حتى يشعر المواطن بالرضا من الخدمات المقدمة له.

ووجه المحافظ، بضرورة تواجد جهاز الاشراف بموقع التنفيذ للتأكد من الالتزام بمواد البناء المقررة، مع إعداد تقارير دورية بنسب تنفيذ وإنجاز المشروعات.

مشروعات حياة كريمة في مركز مغاغة

من جانبه، تفقد الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة مغاغة، المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق الوحدة المحلية وقريتي طنبدى وميانة، والتي شملت (المستشفى المركزي النموذجي بمدينة مغاغة - محطة المعالجة بقرية ميانة - المركز الصحي الشيخ زياد بقرية طنبدي)، مؤكداً تسخير كل الإمكانات وإزالة المعوقات أثناء تنفيذ الأعمال، والالتزام بالمعايير الفنية والجودة المتبعة، لضمان للانتهاء وتسليم المشروعات وفقًا للجدول الزمني المحدد لدخولها الخدمة والتيسير على المواطنين من أبناء المركز والقرى التابعة له.

معاينة موقع الصرف الصحي بقرية طوة

وعلى صعيد آخر، قال اللواء هانى بدوى رئيس مركز المنيا، إنه تم معاينة الموقع المقترح لإنشاء خط الطرد الخاص بالصرف الصحي بقرية طوة التابعة للوحدة المحلية طوخ الخيل بالتنسيق مع الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتنفيذ المشروعات التي تحقق النفع العام للمواطن والخاصة بتطوير وتحسين البنية التحتية لتوفير حياة كريمة للمواطنين من أبناء المحافظة.