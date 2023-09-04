الكشكي: «30 يونيو» استعادت الدولة المصرية.. والمواطن شريك في الحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن ثورة 30 يونيو استعادت الدولة المصرية، رغم أنها خرجت من حالة سيولة في عام 2011، مشددًا على أن الدولة المصرية إذا أرادت فإنها ستحقق وتنجح.

لن يكون لجماعة الإخوان الإرهابية مكان

وأضاف «الكشكي»، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «إكسترا نيوز»: «لن يكون لجماعة الإخوان الإرهابية مكان، وكل المشاركين في الحوار الوطني أجمعوا على ذلك، وبقاء هذه الجماعة الإرهابية يظل مرتبطا بالبذاءات والتجاوزات التي ترتكبها»، ليرد عليه الإعلامي أحمد الطاهري قائلا: «هذا أسلوب حياة».

المواطن المصري أصبح شريكا في الحوار

وتابع رئيس تحرير الأهرام العربي، أن المواطن المصري أصبح شريكا في الحوار الوطني، حيث يستهدف النهوض بالأمة، وعندما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي الدعوة إلى انعقاده في العام الماضي كانت اللحظة الكاشفة، لأن القاموس السياسي التقليدي لم يعد صالحا لبناء هذه الأمة، كما أن هذه الدعوة تتسق مع فلسفة القيادة السياسية ورأس الدولة بالاهتمام بالمواطن منذ أن تولى المسؤولية في عام 2014.