«اتحاد الجمعيات الأهلية»: تصديق الرئيس على قانون التحالف الوطني يكسبه مزيدا من القوة

أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، على المردود الإيجابي للمجتمع المدني، مشيرا إلى سعادته بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لافتا إلى أن هذه الخطوة تعد استمرارا لرؤية الرئيس الثاقبة بدءا من وقوفه مع التحالف لإصدار القانون وعمل التحالف وما شهده من مراحل وصولا للتصديق عليه.

عبد القوي: دعم وتأييد ومباركة من الرئيس السيسي للتحالف

وأضاف «عبد القوي» خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج «صالة التحرير» تقديمة الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، أنَّ دعم وتأييد ومباركة من الرئيس السيسي لقانون التحالف، يكسبه مزيدا من القوة، ويعد دعما غير مسبوق، قائلا: «المادة الثانية في القانون نصها في غاية الرقي بأن يمنح الرئيس الرعاية لكيان قوي، والتحالف أثبت وجوده على أرض الواقع قبل حتى أن يتم تقنين وضعه».

إنجاز التحالف الوطني وإثباته لوجوده

وتابع رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، «إنجاز التحالف الوطني وإثباته لوجوده يبث فينا الروح الإيجابية جميعا، ويعلمنا أنه يمكن أن تثبت نفسك أولا ووجودك بعملك لتكمل طريق على أساس سليم».