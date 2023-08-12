«بني سويف»: المجتمع المدني ساهم بـ135 مليون جنيه لدعم «الأكثر احتياجا» خلال 3 أشهر

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن المجتمع المدني شريك فاعل ومحوري في خطة المحافظة التنموية، كذلك دعم جهود المحافظة التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة تلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار محافظ بني سويف، إلى مساهمات مؤسسات المجتمع المدني خلال الربع الثاني من العام الحالي وتحديدًا أشهر أبريل ومايو ويونيو، والتي زادت عن 135 مليون جنيه، واستهدفت المشاركة مع جهود الدولة في تحسين مستوى الخدمات والمرافق الحيوية في مجال البنية التحتية والمشروعات الصغيرة وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة، والتي تمثلت في قروض حسنة لإقامة مشروعات، وإعادة تأهيل المنازل، ومساعدات مادية وغذائية ولحوم أضاحي، وأكشاك، ومساعدات زواج، وأجهزة تعويضية وعمليات جراحية وتوصيل مرافق وغيرها.

وثيقة لتوحيد العمل الأهلي في بني سويف

وأكد «غنيم»، أن بني سويف كانت سباقة في تعظيم الاستفادة من جهود العمل الأهلي، والذي توج بتوقيع وثيقة لتوحيد العمل الاهلى لأول مرة على مستوى الجمهورية، بمشاركة 40 جمعية أهلية مركزية ومحلية، لها محددات وأطر استراتيجية وتنموية ترتكز على التكامل، لتعظيم العائد من تلك الجهود على المجتمع والمواطن السويفي، وفق رؤية تنموية وخدمية مشتركة.

مساهمات المجتمع المدني في بني سويف

واستعرض محافظ بني سويف، مساهمات المجتمع المدني والتي جاءت كالتالي: جمعية الأورمان 57 مليونا و725 ألف جنيه، ومؤسسة نهضة بني سويف 47 مليونا و326 ألف جنيه، ومؤسسة مصر الخير عن 19 مليونا و588 ألف جنيهاً، الهيئة القبطية الإنجيلية 4 ملايين و891 ألف جينه، وجمعية اكتفاء بقيمة 2 مليون و947 ألف، ومؤسسة الكرمة مليون و240 ألف جنيه.