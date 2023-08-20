رفعت رشاد: الدولة حرصت على تمكين المجتمع المدني.. والشباب لديهم قدرة على التنظيم

قال الكاتب الصحفي رفعت رشاد، إنّ البرامج الشبابية التي يحصل عليها الشباب المصري في السنوات الأخيرة مهمة جدا لتأهيلهم وتمكينهم، حيث يدرسون الإدارة والاستراتيجية والعلوم الإدارية والاقتصاد والعلوم السياسية.

أهمية العمل التطوعي

أضاف «رشاد»، خلال حواره ببرنامج «حديث الأخبار»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ العمل التطوعي والمجتمع المدني، يعتمد بنسبة كبيرة جدا على الشباب، لأنه طاقة وقوة حركة وقدرة على التنظيم والتنسيق.

العمل التطوعي لا يكلف الحكومة شيئا

وتابع الكاتب الصحفي، أن معظم الشباب عندما يمارس العمل التطوعي، يكون راغبا في الخدمة وتطوير المجتمع وتحسين الحياة للمواطنين الأكثر احتياجا المحيطين بهم، وفي العمل التطوعي، لا يُكلف الشابُ الحكومةَ أو الجمعيةَ أي شيء، لكن هذا الأمر مهم جدا، حيث حرصت الدولة على تمكين المجتمع المدني ككيانات فاعلة في الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان في المجتمع.