رسميا.. «التعليم» تعلن رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 رسميا لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/ 2023 على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وذلك بعد اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والرابط من هنا.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة دور ثان

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة الدخول على الموقع الرسمي للوزارة الآن للاستعلام نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس.

89.04% نسبة النجاح بامتحانات الدور الثاني

وأشارت وزارة التعليم إلى أن عدد المتقدمين من الطلاب لامتحانات الدور الثاني 119 ألفا و348 طالبا، حضر منهم 119 ألفا و271 طالبا، وبلغ عدد الناجحين 106 آلاف و194 طالبا بنسبة 89.04%.

وأشارت الوزارة إلى بدء تلقي طلبات التظلمات من نتيجة الامتحان الدور الثاني اعتبارا من غد الثلاثاء ولمدة أسبوع.