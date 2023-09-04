«حماة الوطن» يواصل فعالياته في المحافظات.. دعم وترفيه وأنشطة خدمية

يواصل حزب حماة الوطن جهوده وأنشطته وفعالياته المختلفة في جميع المحافظات؛ منها الخدمي والترفيهي والتعليمي استمرارا للدور المجتمعي للحزب.

ونظمت أمانة محافظة القاهرة لحزب حماة الوطن، حفل تكريم لطلبة الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية، وسط حضور جماهيري كبير، ويأتي ذلك في إطار اهتمام حزب حماة الوطن بالمتفوقين في جميع المراحل التعليمية، واستمرارا للدور المجتمعي لحزب حماة الوطن بكافة محافظات الجمهورية.

دورة تدريبية لتعليم الإعداد التلفزيوني

وفي سوهاج، نظم حزب حماة الوطن دورة تدريبية لتعليم الإعداد التلفزيوني والتصوير والمونتاج وكيفية محاربة الشائعات ضمن اهتمام الحزب بالتثقيف والتدريب المستمر لكافة أعضائه بجميع أنحاء الجمهورية.

تكريم حفظة القرآن في الغربية

أما في محافظة الغربية، نظم حزب حماة الوطن حفلا لتكريم حفظة القرآن الكريم بالمحافظة، وسط حضور جماهيري كبير، وحضور قيادات الحزب بالغربية والقيادات الدينية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة؛ استكمالا لاهتمام حزب حماة الوطن بحملة كتاب الله والحرص الدائم على تكريمهم وتشجيعهم.

يوم ترفيهي لأطفال ذوي الهمم

ونظمت أمانة الحزب في محافظة بورسعيد يوما ترفيهيا للأطفال من ذوي الهمم، وكذلك جرى تنظيم ورشة لتعليم الرسم وتوزيع الحلوى في جو ساده البهجة والسرور، وذلك استكمالا لاهتمام حزب حماة الوطن الدائم بذوي الهمم في جميع محافظات الجمهورية.