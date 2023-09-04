أمين «حماة الوطن» يكشف عن تفاصيل الجلسة التحضيرية لملتقى الأحزاب السياسية

شارك النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب «حماة الوطن»، وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، في الجلسة التحضيرية للنسخه الثالثة لملتقى الأحزاب السياسية، المقرر انعقاده الخميس المقبل بمحافظة الشرقية، ويضم محافظات دمياط وبورسعيد والإسماعيلية الدقهلية و السويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وأكد اللواء طارق نصير، أن الاجتماع ناقش عددا من الملفات والموضوعات المتعلقة بالتنسيق بين الأحزاب السياسية، وفي مقدمتها الاستعداد للانتخابات الرئاسية القادمة، باعتبار أن حزب حماة الوطن، أول حزب سياسي يؤيد ترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة.

الاجتماع ناقش الدور السياسي للأحزاب

وأضاف أن الاجتماع تطرق أيضا إلى الدور السياسي للأحزاب والأجندة التشريعية لكل حزب خلال المرحلة القادمة.

وثمن نصير كافة جهود الأحزاب الشريكة، التي تعمل من أجل إعلاء المصلحة الوطنية فوق أي غاية أو وسيلة والعمل معا بروح الفريق الواحد.