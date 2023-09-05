محافظ البحر الأحمر: انخفاض أسعار سلع «أهلا مدارس» بسبب تصنيعها بالغردقة

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن أسعار السلع بمعرض أهلا مدارس بمدينة الغردقة تشهد انخفاضا عن مثيلاتها عن العام الماضي بنسبة كبيرة، وذلك بسبب أن معظم السلع محلية الصنع، وتم إنتاجها في مجمع المصانع بالمدينة الصناعية بالغردقة، مثل مستلزمات المدارس والزي المدرسي والشنط المدرسية، والأحذية، والمنظفات.

انخفاض أسعار السلع بمعرض أهلا مدارس بالغردقة

وأضاف حنفي، في تصريحات لـ«الوطن»، على هامش افتتاح معرض أهلا مدارس فى مدينة الغردقة اليوم، أن معرض أهلا مدارس يهدف إلى خفض الأسعار، لافتاً إلى أنه تم توفير مكان المعرض للتجار بالمجان وتوصيل المرافق والكهرباء، ما انعكس ذلك على تقليل تكاليف المنتجع وأدى إلى البيع بأسعار مخفضة للمواطنين بمعرض أهلا مدارس بخصومات وصلت إلى 25% وبأسعار أقل من مثيلاتها عن العام الماضي.

محافظ البحر الأحمر يفتتح معرض «أهلا مدارس» بخصم 25%

يذكر أن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، افتتح معرض أهلا مدارس بمدينة الغردقة بأسعار مخفضة الذي يضم 20 عارضا بخصم يصل إلى 25% استعدادا للعام الدراسي الجديد بحضور عدد من قيادات التموين والغرفة التجارية ورؤساء المدن والأحياء.

ويستمر المعرض حتى 30 من شهر سبتمبر الجاري تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للتخفيف عن كاهل المواطنين.